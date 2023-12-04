На Херсонщине за сутки россияне убили два человека, еще 8 - ранены

В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Он отметил, что за сутки противник совершил 117 обстрелов по области.

Россияне выпустили 691 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "шахеды".

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения и админздание в Херсоне; научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение в Херсонском районе; магазины в Бериславском районе.

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