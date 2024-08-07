На Херсонщине возросло количество раненых от атаки вражеского дрона
Киев • УНН
В Антоновке на Херсонщине количество раненых от атаки российского дрона возросло до трех. 46-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, находясь на улице во время удара.
До трех увеличилось количество раненых в результате атаки вражеского дрона на Антоновку, что на Херсонщине. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, 46-летнего мужчину госпитализировали со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями.
На момент удара россиян он находился на улице.
Напомним
В Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местных жителей. Пострадали два человека: 46-летняя женщина получила травму живота, а 56-летний мужчина - ранение бедра и кисти. Оба доставлены в больницу.