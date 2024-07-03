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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области во время тушения пожара сдетонировала взрывчатка: двое пострадавших

В Херсонской области во время тушения пожара сдетонировала взрывчатка: двое пострадавших

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 10:28  •  9146 просмотра

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Двое мужчин получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации неустановленного взрывного устройства во время тушения пожара в Херсонской области.

Двое мужчин получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации взрывчатки во время тушения пожара сухостоя в Херсонской области, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое жителей Херсонщины. Взрывные травмы и осколочные ранения получили двое мужчин, 27 и 37 лет. Неизвестный взрывной предмет сдетонировал во время тушения пожара сухостоя

- сообщили в ОВА в Telegram.

Сейчас пострадавшие, как указано, находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь. 

В Херсонской области войска рф попали в критическую инфраструктуру, есть погибший и 15 раненых3 июля 2024, 05:14 • 22830 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
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