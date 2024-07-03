В Херсонской области во время тушения пожара сдетонировала взрывчатка: двое пострадавших

Двое мужчин получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации взрывчатки во время тушения пожара сухостоя в Херсонской области, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое жителей Херсонщины. Взрывные травмы и осколочные ранения получили двое мужчин, 27 и 37 лет. Неизвестный взрывной предмет сдетонировал во время тушения пожара сухостоя - сообщили в ОВА в Telegram.

Сейчас пострадавшие, как указано, находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь.

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