На Херсонщине реализуют 4 проекта больниц под землей - ОВА

В Херсонской области появятся четыре подземные больницы, в том числе и перинатальный центр, рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник в эфире телемарафона, сообщает УНН.

"У нас будут четыре больницы под землей, в которых медики смогут в безопасности лечить и не переживать в учреждение здравоохранения снова прилетит российский снаряд", - сообщил Прокудин.

По его словам, первый проект, который реализуют - это подземная операционная больница.

"Еще в одном заведении сейчас восстанавливают защитные сооружения. Волонтеры помогают. Это наш центр крови. Там проводятся работы", - сообщил председатель ОВА.

Также Прокудин рассказал, что еще в одной больнице под землей будут палаты для пациентов с инфекционными заболеваниями, с отдельными боксами. Сейчас там продолжаются работы.

"Последний проект - это подземный перинатальный центр. Согласно уже разработанному проекту там предусмотрено родильное и предродовое отделение, операционная и послеродовые палаты", - рассказал председатель Херсонской ОВА.

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