На Херсонщине беспилотник оккупантов атаковал волонтеров международной благотворительной организации

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  109945 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113807 просмотра
Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

  •  56902 просмотра
В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

  •  66962 просмотра
В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  45563 просмотра
публикации
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  109234 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113807 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  140307 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  151584 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  148426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

  •  85114 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  109803 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  114529 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  117288 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  179758 просмотра
Актуальное
На Херсонщине беспилотник оккупантов атаковал волонтеров международной благотворительной организации

На Херсонщине беспилотник оккупантов атаковал волонтеров международной благотворительной организации

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 13:09  •  13444 просмотра

Read in English

Российские военные атаковали волонтеров международной благотворительной организации, которые доставляли гуманитарную помощь в Станиславе Херсонской области, повредив их автомобиль ударом беспилотника.

На Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, в Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей. 

В результате этого изуродовано транспортное средство. К счастью, люди не пострадали.

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок12 мая 2024, 05:05 • 26738 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
khersonХерсон
Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  17338 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  39131 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  109246 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
  •  82080 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  84293 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103184 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
10 июля 2024, 11:37  •  140313 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105851 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  148432 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101434 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Популярные

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  45702 просмотра
В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО

  •  67050 просмотра
Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики

  •  56988 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113827 просмотра
Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

  •  109953 просмотра

Публикации

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  109250 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  113827 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  140315 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  151594 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  148434 просмотра

Война

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  16 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

  •  756 просмотра
Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

  •  3318 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  11927 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  12970 просмотра

политика

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  16 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  11927 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  12970 просмотра
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
Эксклюзив

  •  17300 просмотра
рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

  •  17564 просмотра

Война

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  16 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

  •  756 просмотра
Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

Осужденного в Крыму журналиста из Новой Каховки Цыгипу заставляют получить паспорт рф

  •  3318 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  11927 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  12970 просмотра

политика

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

россия использует решение Саммита НАТО для оправдания войны против Украины - Центр противодействия дезинформации

  •  16 просмотра
Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

Ремонт Ми-8 и Ми-17: ЦНС получил доказательства обслуживания белорусским ВПК потребностей ВС рф

  •  11927 просмотра
Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

  •  12970 просмотра
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
Эксклюзив

  •  17300 просмотра
рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

рф в очередной раз подтверждает, что не желает мира: ЦПД об отказе москвы участвовать в Саммите мира

  •  17564 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  65722 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  124700 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  121969 просмотра

Экономика

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

  •  5054 просмотра
Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

  •  13785 просмотра
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
Эксклюзив

  •  39112 просмотра
Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

  •  13275 просмотра
Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор

Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор

  •  18388 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  23567 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  14482 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  24496 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  30200 просмотра
Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

  •  36367 просмотра