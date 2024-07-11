На Херсонщине беспилотник оккупантов атаковал волонтеров международной благотворительной организации
Киев • УНН
Российские военные атаковали волонтеров международной благотворительной организации, которые доставляли гуманитарную помощь в Станиславе Херсонской области, повредив их автомобиль ударом беспилотника.
На Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, в Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей.
В результате этого изуродовано транспортное средство. К счастью, люди не пострадали.
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок12 мая 2024, 05:05 • 26738 просмотров