На Херсонщине беспилотник оккупантов атаковал волонтеров международной благотворительной организации

На Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, в Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей.

В результате этого изуродовано транспортное средство. К счастью, люди не пострадали.

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок