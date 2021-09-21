На Херсонщине обнаружили 304 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Херсонщине за 21 сентября зафиксирован 304 новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1316 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1181 ПЦР-исследования, 795 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 838 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 304 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 187 женщин и 117 мужчин. Среди них 29 детей и 9 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 263 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 41 человек.
Добавляется, что умерли три человека, когда выздоровела 181 человек.
“Поэтому сейчас в области 40 315 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
— 36 729 человек победили недугов;
— 2270 человек инфицированы COVID-19;
— 1316 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 355 805 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 55 056 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.