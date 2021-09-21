На Херсонщині виявили 304 нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Херсонщині за 21 вересня зафіксовано 304 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 316 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1181 ПЛР-дослідження, 795 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 838 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 304 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 187 жінок та 117 чоловіків. Серед них 29 дітей та 9 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 263 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 41 особу.
Додається, що померли три людини, коли одужала 181 особа.
“Тож наразі в області 40 315 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
— 36 729 людей побороли недуг;
— 2 270 людей інфіковані COVID-19;
— 1 316 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 355 805 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 056 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.