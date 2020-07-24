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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46115 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102873 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 107811 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111258 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132401 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102267 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104465 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Херсонской области в трудовом рабстве удерживали 13 человек

В Херсонской области в трудовом рабстве удерживали 13 человек

Киев  •  УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Херсонской области разоблачили мужчину, который в трудовом рабстве удерживал 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось убежать и они сразу обратились в полицию.

Установлено, что в так называемом "трудовом лагере" находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.

Сообщается, что люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек. По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами трудовые мигранты работали только за спальное место и еду", - рассказали в полиции.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Продолжаются следственные действия. Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, три человека в Винницкой области пойдут под суд за трудовую эксплуатацию работников на пилораме.

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