На Херсонщине подтоплены 23 населенных пункта, уровень воды снизился на 11 см

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«Оперативная информация о подрыве Каховской ГЭС российскими оккупантами. Средний уровень воды: 0.93 м. Подтоплено 23 населенных пункта, 6 – на правобережье и 17 – на левобережье. 879 домов затоплено на правом берегу Херсонщины», - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что в Херсонской области уровень воды с начала суток снизился на 11 см. Спасатели продолжают оказывать помощь.

«С начала суток работники ГСЧС откачали более 12 тыс. тонн воды из 40 домов и подвалов. А с начала работ - 121 тыс. тонн», - информирует МВД.

Дополнение

Подтопление со времени пика поднятия уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС упало уже более чем на 4,69 метра и на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час.