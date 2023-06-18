На Херсонщині підтоплено 23 населених пункти, рівень води знизився на 11 см
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Херсонській області підтоплено 23 населених пункти, 6 – на правобережжі та 17 – на лівобережжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херcонську ОВА.
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«Оперативна інформація щодо підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Середній рівень води: 0.93 м. Підтоплено 23 населених пункти, 6 – на правобережжі та 17 – на лівобережжі. 879 будинків затоплено на правому березі Херсонщини», - йдеться в повідомленні.
В МВС повідомили, що у Херсонській області рівень води з початку доби знизився на 11 см. Рятувальники продовжують надавати допомогу.
«Від початку доби працівники ДСНС відкачали понад 12 тис. тонн води з 40 будинків та підвалів. А від початку робіт - 121 тис. тонн», - інформує МВС.
Доповнення
Підтоплення з часу піку підняття рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС впало вже на понад 4,69 метра і на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину.