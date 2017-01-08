В Херсонской области ограничено движение крупногабаритного транспорта
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 8 января 06:00 до очистки дорог в Херсонской области привлечено 18 единиц техники и 22 человека личного состава управления Службы автодорог области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Ограничено движение грузовиков, тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск» на участке между г.Николаев и г.Херсон (участок 177-206 км).
Напомним, из-за резкого похолодания и непогоды на транспортных путях Херсонской области, открыто 44 площадки отстоя автотранспорта.
В Херсоне работает 8 единиц техники.
Напомним, 7 января в 22:45 николаевские спасатели вытащили машину скорой медицинской помощи из снежного плена .