На Херсонщині обмежено рух великогабаритного транспорту
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 8 січня 06:00 до процесу очищення доріг на дорогах Херсонської області залучено 18 одиниць техніки та 22 людини особового складу управління Служби автодоріг області, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Обмежений рух вантажівок, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ” на ділянці між м.Миколаїв та м.Херсон (ділянка 177-206 км).
Нагадаємо, через різке похолодання й негоду на транспортних шляхах Херсонщини, відкрито 44 майданчика відстою автотранспорту.
У м.Херсоні працює 8 одиниць техніки.
Нагадаємо, 7 січня о 22:45 миколаївські рятувальники витягли машину швидкої медичної допомоги із снігового полону.