На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей

В Харьковской области в результате ракетной атаки рф по энергетической инфраструктуре травмировался один из энергетиков. Предварительно, без света в области остаются около 700 тыс. потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно, в результате обстрелов пострадал работник одного из объектов энергоинфраструктуры - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте ликвидации последствий вражеского удара работают чрезвычайники, задействован пожарный поезд.

Как сообщается, по предварительным данным, без электроэнергии в области остаются около 700 тыс. потребителей.

В ГСЧС напомнили, что на базе пожарно-спасательных частей работают Пункты несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним.

Найти адреса всех Пунктов несокрушимости можно в Дії, на карте или с помощью чат-бота.

Дополнение

Армия рф осуществила массированную атаку более 15 ракетами на объекты энергетической инфраструктуры Харьковской области. Харьков временно без света.