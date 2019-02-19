В Харьковской области найдено труп пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Харьковской области в собственной квартире найден труп пенсионера. Об этом сообщили УНН силовики.
Труп был обнаружен с телесными повреждениями.
Отмечается, что квартира, в которой было найдено пенсионера была закрыта и каких-либо признаков ограбления нет.
По данному факту начато досудебное расследование.
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Как сообщал УНН, в Запорожской области неизвестный убил 98-летнюю женщину.