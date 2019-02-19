На Харківщині знайдено труп пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Харківській області у власній квартирі знайдено труп пенсіонера. Про це УНН повідомили силовики.
Труп було виявлено з тілесними ушкодженнями.
Відзначається, що квартира, у якій було знайдено пенсіонера була зачинена і будь-яких ознак пограбування немає.
За цим фактом розпочато досудове розслідування.
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Як повідомляв УНН, У Запорізькій області невідомий вбив 98-річну жінку.