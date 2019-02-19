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На Харківщині знайдено труп пенсіонера

На Харківщині знайдено труп пенсіонера

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Харківській області у власній квартирі знайдено труп пенсіонера. Про це УНН повідомили силовики.

Труп було виявлено з тілесними ушкодженнями.

Відзначається, що квартира, у якій було знайдено пенсіонера була зачинена і будь-яких ознак пограбування немає.

За цим фактом розпочато досудове розслідування.

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Як повідомляв УНН, У Запорізькій області невідомий вбив 98-річну жінку.

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