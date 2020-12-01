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В Харьковской области будут судить чиновника Укрзализныци из-за нанесения ущерба на более чем 400 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 10266 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Харьковской области будут судить чиновника регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" из-за нанесения ущерба на сумму свыше 400 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 5 в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст . 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что указанный служащий в период времени с ноября 2019 года по март 2020 года, составляя недостоверные официальные документы, завладел имуществом одного из производственных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Украинская железная дорога", а именно бензином в количестве почти более 13 200 литров и сжиженным нефтяным газом в количестве более 10 000 литров.

"Общая стоимость указанного имущества составляет более 400 тыс. грн", - добавляется в сообщении.

Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить за завладение имуществом и служебный подлог, что нанесло ущерб государству на сумму более 50 млн гривен.

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