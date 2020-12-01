На Харківщині судитимуть посадовця Укрзалізниці через завдання збитків на понад 400 тис. гривень

"За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця" за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що вказаний службовець в період часу з листопада 2019 року по березень 2020 року, складаючи недостовірні офіційні документи, заволодів майном одного з виробничих підрозділів регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця", а саме бензином в кількості майже понад 13 200 літрів та зрідженим нафтовим газом в кількості понад 10 000 літрів.

"Загальна вартість зазначеного майна складає понад 400 тис. грн", - додається у повідомленні.

Так, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, експосадовця "Укрзалізниці" судитимуть через заволодіння майном та службове підроблення, що завдало збитків державі на суму понад 50 млн гривень.