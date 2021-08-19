В Харьковской области работники колонии загрязняли окружающую среду: чиновникам грозит заключение до 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении двум чиновникам Темновской исправительной колонии и директору госпредприятия при колонии. Они загрязняли реку Уды. Об этом сообщило ГБР, информирует УНН.
Детали
По данным ГБР, заместитель начальника колонии, начальник эксплуатационного отдела колонии и директор госпредприятия, который работает при колонии и производит детали для автотранспорта, в течение длительного времени допускали выбросы сточных вод от производства в реку Уды. Из-за этого загрязнилась вода и прилегающая территория. Для жизни и здоровья людей появилась опасность.
Сумму нанесенного ущерба оценили в 468,5 млн гривен. К этому привели недобросовестное и ненадлежащее отношение сотрудников к своим рабочим обязанностям.
Трём должностным лицам сообщили о подозрении в служебной халатности, загрязнении земель и нарушении правил охраны воды, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 УК Украины).
Им может грозить наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют Харьковская областная прокуратура и сотрудники ГБР.
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