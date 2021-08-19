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На Харківщині працівники колонії забруднювали довкілля: посадовцям загрожує ув'язнення до 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харківській області повідомили про підозру двом посадовцям Темнівської виправної колонії та директору держпідприємства при колонії. Вони забруднювали річку Уди. Про це повідомило ДБР, інформує УНН.

Деталі

За даними ДБР, заступник начальника колонії, начальник експлуатаційного відділу колонії та директор держпідприємства, який працює при колонії та виробляє деталі для автотранспорту, протягом тривалого часу допускали викиди стічних вод від виробництва в річку Уди. Через це забруднилася вода та прилегла територія. Для життя і здоров’я людей з’явилася небезпека.

Суму завданих збитків оцінили у 468,5 млн гривень. До цього призвели несумлінне та неналежне ставлення службовців до своїх робочих обов’язків.

Трьом посадовцям повідомили про підозру у службовій недбалості, забрудненні земель та порушенні правил охорони води, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України).

Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють Харківська обласна прокуратура та співробітники ДБР.

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