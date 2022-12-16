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На Харьковщине начали подавать электроэнергию: у всех жителей области свет должен появиться до полуночи - ОВА

Киев • УНН

 • 472359 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Энергетики Харьковщины начали подавать электроэнергию. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, частично Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская, Краснокутская громады уже со светом.

"Начали заживление и частично в Харькове. Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света", - сообщил в Telegram председатель ОВА.

Кроме того, в эфире телемарафона Синегубов добавил, что к 00:00 у всех жителей Харькова и области должен появиться свет.

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