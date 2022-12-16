На Харьковщине начали подавать электроэнергию: у всех жителей области свет должен появиться до полуночи - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Энергетики Харьковщины начали подавать электроэнергию. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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По словам Синегубова, частично Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская, Краснокутская громады уже со светом.
"Начали заживление и частично в Харькове. Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света", - сообщил в Telegram председатель ОВА.
Кроме того, в эфире телемарафона Синегубов добавил, что к 00:00 у всех жителей Харькова и области должен появиться свет.
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