На Харківщині почали подавати електроенергію: у всіх мешканців області світло має з'явитись до півночі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Енергетики Харківщини почали подавати електроенергію. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За словами Синєгубова, частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом.
"Розпочали заживлення і частково в Харкові. Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла", - повідомив у Telegram голова ОВА.
Крім того, в ефірі телемарафону Синєгубов додав, що до 00.00 у всіх мешканців Харкова та області має з'явитись світло.
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