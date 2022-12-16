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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Харківщині почали подавати електроенергію: у всіх мешканців області світло має з'явитись до півночі - ОВА

На Харківщині почали подавати електроенергію: у всіх мешканців області світло має з'явитись до півночі - ОВА

Київ • УНН

 • 472360 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Енергетики Харківщини почали подавати електроенергію. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом.

"Розпочали заживлення і частково в Харкові. Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла", - повідомив у Telegram голова ОВА.

Крім того, в ефірі телемарафону Синєгубов додав, що до 00.00 у всіх мешканців Харкова та області має з'явитись світло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителям Полтавщини почали повертати світло – ОВА

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