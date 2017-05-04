В Харьковской области неизвестные бросили две гранаты во двор

Так сообщается, что в дежурную часть Близнюковского отделения полиции 3 мая поступило сообщение от 34-летней жительницы пгт Близнюки о том, что около 21:40 минут она услышала два мощных хлопка от взрывов неустановленных предметов.

В ходе осмотра с места происшествия работниками взрывотехнического управления харьковской милиции и территориального отдела полиции было изъято металлические обломки от двух гранат "Ф-1", фрагменты запалов с предохранительными рычагами.

Сообщается, что сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, боевую гранату возле жилых домов нашли в Хмельницком.