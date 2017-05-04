На Харківщині невідомі кинули дві гранати на подвір’я
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Харківщині в смт Близнюки невідомі кинули дві гранати на подвір’я, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.
Так повідомляється, що до чергової частини Близнюківського відділення поліції 3 травня надійшло повідомлення від 34-річної мешканки смт Близнюки про те, що близько 21:40 хвилин вона почула два потужні хлопки від вибухів невстановлених предметів.
В ході огляду з місця події працівниками вибухотехнічного управління харківської поліції та територіального відділу поліції було вилучено металеві уламки від двох гранат “Ф-1”, фрагменти запалів із запобіжними важелями.
Повідомляється, що наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, бойову гранату біля житлових будинків знайшли у Хмельницькому.