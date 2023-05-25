На Харьковщине вторые сутки ищут пропавшую 2-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Уже вторые сутки правоохранители, волонтеры и спасатели ищут 2-летнюю Виолетту в Харьковской области, которая не вернулась с прогулки с братом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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«Уже вторые сутки правоохранители, волонтеры и спасатели ищут пропавшую 2-летнюю девочку на Харьковщине», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 23 мая Виолетта Мужечук не вернулась с прогулки с братом. Тогда же мама девочки сразу сообщила об этом в полицию и ГСЧС.
Отмечается, что во время поисков проверили здания, дворы, заброшенные дома, колодцы, прочесали лес и водоем, однако Виолетту до сих пор не нашли.
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