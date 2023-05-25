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На Харківщині другу добу шукають зниклу 2-річну дівчинку

На Харківщині другу добу шукають зниклу 2-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 739999 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Уже другу добу правоохоронці, волонтери та рятувальники шукають 2-річну Віолетту в Харківській області, яка не повернулася з прогулянки з братом. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.

Цитата

«Уже другу добу правоохоронці, волонтери та рятувальники шукають зниклу 2-річну дівчинку на Харківщині», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 23 травня Віолетта Мужечук не повернулася з прогулянки з братом. Тоді ж мама дівчинки відразу повідомила про це поліцію та ДСНС.

Зазначається, що під час пошуків перевірили будівлі, подвір'я, покинуті будинки, колодязі, прочесали ліс та водойму, проте Віолетту досі не знайшли.

Доповнення

У селі Стрітівка Обухівського району Київської області мати знайшла мертвою свою 12-річну дитину на горищі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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