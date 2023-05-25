На Харківщині другу добу шукають зниклу 2-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Уже другу добу правоохоронці, волонтери та рятувальники шукають 2-річну Віолетту в Харківській області, яка не повернулася з прогулянки з братом. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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«Уже другу добу правоохоронці, волонтери та рятувальники шукають зниклу 2-річну дівчинку на Харківщині», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що 23 травня Віолетта Мужечук не повернулася з прогулянки з братом. Тоді ж мама дівчинки відразу повідомила про це поліцію та ДСНС.
Зазначається, що під час пошуків перевірили будівлі, подвір'я, покинуті будинки, колодязі, прочесали ліс та водойму, проте Віолетту досі не знайшли.
Доповнення
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