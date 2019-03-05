На взятке задержали руководителя одного из управлений львовской мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове на взятке задержали руководителя одного из управлений городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из управлений Львовского городского совета. Чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера", - говорится в сообщении.
По данным полиции, по согласованию сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львов чиновник требовал один процент "отката" от общей суммы договора.
Сегодня же произошло задержание чиновника.
"Сегодня, 5 марта, оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки правонарушителя", - отметили в полиции, чиновника задержали в заведении общественного питания неподалеку горсовета.
В полиции добавили, что сейчас проводятся обыски в помещении львовской мэрии.
Напомним, правоохранители пришли с обысками во Львовский городской совет. Выяснилось, что обыски проводили в кабинете управления финансового контроля во Львовском горсовете по подозрению во взяточничестве.