На Ивано-Франковщине горели 40 квадратных метров мазута
В результате пожара на предприятии в Ивано-Франковской области сгорело 40 м² мазута; пострадавших нет.
Запрос общественности: смогут ли новые руководитель областной полиции и прокурор навести порядок в регионе, который контролирует партия Гройсмана
Винницкая область получила новых руководителя Нацполции и прокурора. Судя по всему, они пока присматриваются к ситуации в области.
От правительства скоро ожидают стратегию доходов. Это маяк МВФ
Украина должна утвердить и опубликовать стратегию доходов.
россия планирует разместить у границы с Финляндией свои новейшие гаубицы
россия планирует разместить гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" в своем северном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.
Следующий год на фронте может быть еще тяжелее - Тарнавский
2024 год будет более жестким на фронте, поскольку Украина стремится освободить территории и выйти на свои границы, считает Александр Тарнавский.
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
Ярослав Юрчишин считает, что сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей.
В результате вражеского обстрела Новоберислава на Херсонщине погиб мужчина
В результате российского обстрела в Новобериславе на Херсонщине погиб 59-летний мужчина, который шел по улице.
Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток
российские войска атаковали Сумскую область шесть раз за один день, поразив четыре населенных пункта и вызвав в целом 15 взрывов.
Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии
Украине нужно минимум шесть лет, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, считает представитель ЕС в Австрии Мартин Селмайр. Он отметил необходимость проведения законодательных и судебных реформ.
Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко
В результате российских ударов по Одессе и Херсону погибли двое и были ранены по меньшей мере пятеро, в том числе ребенок. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые районы.