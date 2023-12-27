На Ивано-Франковщине горели 40 квадратных метров мазута

Ночью в селе Демьянов на Ивано-Франковщине занялся пожар разлитого мазута площадью 40 м². Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Сегодня ночью на одном из предприятий на Ивано-Франковщине загорелся разлитый мазут площадью 40 м². Однако спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели охлаждение трубопроводов, оборудования и задвижек.

В результате пожара никто не пострадал. Даже удалось спасти оборудование и здание мазутно-насосной станции.

К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 62 спасателя и 24 единицы техники.

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