На Институт нацпамяти совершили еще одно хулиганское нападение - В.Вятрович

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89865 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145939 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112715 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103148 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106661 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103270 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151111 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Институт нацпамяти совершили еще одно хулиганское нападение - В.Вятрович

На Институт нацпамяти совершили еще одно хулиганское нападение - В.Вятрович

Киев  •  УНН

 • 10032 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На Украинский институт национальной памяти совершили еще один хулиганское нападение, выбив окно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института Владимир Вятрович, передает УНН.

"Опять - разбитое окно дома на Липской 16, где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт течение последних месяцев. Именно так, к сожалению, до сих пор рассматривает их полиция", - написал В.Вятрович.

Напомним, ранее неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти .

Как сообщал УНН, 16 февраля под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража" .

Также напомним, 16 февраля неизвестные совершили нападение на председателя Института нацпамяти, полиция задержала нападавших .

Украинские Национальные Новости

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