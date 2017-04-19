На Институт нацпамяти совершили еще одно хулиганское нападение - В.Вятрович

"Опять - разбитое окно дома на Липской 16, где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт течение последних месяцев. Именно так, к сожалению, до сих пор рассматривает их полиция", - написал В.Вятрович.

Напомним, ранее неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти .

Как сообщал УНН, 16 февраля под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража" .

Также напомним, 16 февраля неизвестные совершили нападение на председателя Института нацпамяти, полиция задержала нападавших .