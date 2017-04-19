На Інститут нацпам’яті здійснили ще один хуліганський напад – В.В’ятрович

“Знову — розбите вікно будинку на Липській 16, де знаходиться Український інститут національної пам’яті. Ще один дрібний хуліганський вчинок, якщо оцінювати його окремо, не беручи до уваги попередні напади на Інститут протягом останніх місяців. Саме так, на жаль, досі розглядає їх поліція”, — написав В.В’ятрович.

Нагадаємо, раніше невідомі підпалили двері до Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомляв УНН, 16 лютого під дверима Українського інституту національної пам’яті розлили червону фарбу і залишили наліпки “Славянская стража”.

Також нагадаємо, 16 лютого невідомі скоїли напад на голову Інституту нацпам’яті, поліція затримала нападників.