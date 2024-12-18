Трамп пригласил на свою инаугурацию президентов еще двух стран

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию президентов Аргентины Хавьера Милея и Сальвадора Наибу Букеле. Об этом сообщило АР, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, Милей уже заявил о своих планах поехать в Вашингтон, нарушая американскую политическую традицию, по которой главы иностранных государств не присутствуют во время передачи власти в США.

Пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни сообщил, что Трамп пригласил аргентинского лидера, отметив, что такое приглашение было впервые направлено президенту из южноамериканской страны.

Посол Сальвадора в США также сообщил, что приглашение было направлено президенту его страны Наибу Букеле, но он до сих пор не решил, примет ли его, колеблясь из-за соображений безопасности.

Как пишет Associated Press, до сих пор ни один глава государства не совершал официального визита в США на инаугурацию.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не присылал приглашение Зеленскому на инаугурацию 20 января. Однако он выразил готовность принять украинского президента, если тот захочет приехать.

Также впервые в истории избранный американский президент приглашает своего аргентинского коллегу на церемонию инаугурации.