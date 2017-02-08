На Грибовицкой свалке с понедельника должны начать рекультивацию

Однако он отметил, что такие работы начнут при условии, если город получит разрешение на них.

"До конца недели мы планируем получить это разрешение. А с понедельника готовы проводить противоаварийные работы на Грибовицкой свалке. Это, в частности работы по усилению дамбы, переработка инфильтрата. Активно будет работать существующая станция, есть трубопровод. Все экологические службы должны помогать, это должна быть общая работа", - сообщил А.Садовый.

Напомним, как заявил В.Гройсман, работы на Грибовицкой свалке могут быть профинансированы из бюджета Львова. Он отметил на необходимости навести порядок на этой свалке, сделать ее рекультивацию, дегазацию, забрать оттуда фильтрат и очистить его.

Как сообщал УНН, научно-экспертную группу по участку под мусорный полигон во Львовской области возглавил И.Юхновский.