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На Грибовицькому сміттєзвалищі з понеділка мають розпочати рекультивацію

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. З понеділка, 13 лютого, на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині ймовірно розпочнуть рекультиваційні роботи. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

На Грибовицькому сміттєзвалищі з понеділка мають розпочати рекультивацію

Однак він зауважив, що такі роботи розпочнуть при умові, якщо місто отримає дозвіл на них.

"До кінця тижня ми плануємо отримати цей дозвіл. А з понеділка готові проводити протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Це зокрема роботи з підсилення дамби, переробка інфільтрату. Активно буде працювати існуюча станція, є трубопровід. Всі екологічні служби мають допомагати, це має бути спільна робота", - повідомив А.Садовий.

Нагадаємо, як заявив В.Гройсман, роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі можуть бути профінансовані з бюджету Львова. Він наголовив на необхідності навести лад на цьому сміттєзвалищі, зробити його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат і очистити його.

Як повідомляв УНН, науково-експертну групу по ділянці під сміттєвий полігон на Львівщині очолив І.Юхновський.

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