На Грибовицькому сміттєзвалищі з понеділка мають розпочати рекультивацію
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. З понеділка, 13 лютого, на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині ймовірно розпочнуть рекультиваційні роботи. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
Однак він зауважив, що такі роботи розпочнуть при умові, якщо місто отримає дозвіл на них.
"До кінця тижня ми плануємо отримати цей дозвіл. А з понеділка готові проводити протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Це зокрема роботи з підсилення дамби, переробка інфільтрату. Активно буде працювати існуюча станція, є трубопровід. Всі екологічні служби мають допомагати, це має бути спільна робота", - повідомив А.Садовий.
Нагадаємо, як заявив В.Гройсман, роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі можуть бути профінансовані з бюджету Львова. Він наголовив на необхідності навести лад на цьому сміттєзвалищі, зробити його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат і очистити його.
Як повідомляв УНН, науково-експертну групу по ділянці під сміттєвий полігон на Львівщині очолив І.Юхновський.