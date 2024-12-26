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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе США и Канады нашли рюкзаки с кокаином стоимостью 1,1 миллиона долларов

На границе США и Канады нашли рюкзаки с кокаином стоимостью 1,1 миллиона долларов

Киев  •  УНН

 • 2312 просмотра

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В штате Вашингтон возле канадской границы обнаружили два рюкзака с кокаином на сумму более 1,1 млн долларов. Патрульные нашли 30 упаковок с белым веществом в лесопарке Линдена.

По данным Таможенной и пограничной службы США, патрульные обнаружили в штате Вашингтон неподалеку от границы с Канадой два рюкзака, набитые кокаином на сумму более 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что агенты, которые патрулировали в лесопарке в Линдене, расположенном на северо-западе Вашингтона, заметили два черных рюкзака. Они лежали на земле. Во время обыска найденных сумок обнаружили 30 похожих на кирпичи упаковок с белым порошкообразным веществом.

После проверки вещества чиновники определили, что это кокаин, и передали его в Управление по борьбе с наркотиками. Согласно федеральному закону, большинство изъятых наркотиков уничтожаются, хотя некоторые образцы хранятся в качестве доказательств для уголовного преследования.

По информации CBS News, чиновники не сообщили, были ли произведены какие-либо аресты в связи с обнаружением.

Напомним,

На границе с Польшей служебная собака обнаружила в чемодане 60-летнего гражданина Великобритании наркотики и оружие. В багаже нашли марихуану, амфетамин, два арбалета со стрелами и резиновые дубинки.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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