Проблемы Crowdstrike потянули вниз фондовые рынки США 6 часов назад • 22316 просмотра

Венеция заработала 28 млн евро на туристическом сборе 7 часов назад • 21895 просмотра

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение 13 часов назад • 31255 просмотра

Уже завтра в Украине "света" станет больше: как будут действовать графики отключений 14 часов назад • 25638 просмотра