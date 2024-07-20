Киев • УНН
Генштаб сообщает о военном присутствии РФ на границе с Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливает населенные пункты, проводит диверсионную деятельность и наращивает минные заграждения вдоль границы.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Генштаб о ситуации на фронте: враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях19 июля 2024, 14:09 • 20594 просмотра