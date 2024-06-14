По состоянию на 13:00 на фронте с начала этих суток состоялось 48 боевых столкновений, более 60 процентов из которых - на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

С начала суток больше всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь произошло более 60 процентов от общей суммы в 48 боевых столкновений по всей линии фронта. Наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику - говорится в сообщении.

Сейчас на Харьковском направлении отражены две атаки оккупантов - в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении с начала суток враг совершил четыре попытки улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. В районе последнего продолжается бой. Также российские оккупанты били НАРами по территории Серебрянского леса и сбросили четыре управляемые авиабомбы в район Песчаного.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 18. Сейчас восемь боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлово. Оккупанты активно поддерживают свои наземные атаки действиями авиации - нанесли пять авиаударов. Бомбардировали десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

На Времовском направлении враг трижды атаковал в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. Успеха не имел. Также сбросил две авиабомбы неподалеку Елизаветовки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.