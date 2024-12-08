На фронте шло 178 атак: какие направления под наибольшим ударом - Генштаб
Киев • УНН
На передовой произошло 178 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях - 53 и 40 соответственно.
На фронте произошло 178 боестолкновений. Враг продолжает активные штурмы на двух направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении агрессор безуспешно 4 раза атаковал возле Волчанска, Липцев и высокого Яруга.
На Купянском направлении террористы 8 раз штурмовали в районах песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Луганском направлении захватчики 28 раз атаковали вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленой Рощи, Заречного, Тернов, Ямполовки, надежды и Макеевки.
На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 наступления врага недалеко от населенных пунктов Ступочки, времен овраг и Белая Гора.
На Донецком направлении противник 8 раз был возле Торецка, Дилиевки, Леонидовны и Щербиновки.
На Покровском направлении вражеские силы 53 раза атаковали неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, зеленое, Новый Труд, желтое, Новотроицкое и Млечное.
На Кураховском направлении враг 40 раз штурмовали вблизи Солнцовки, старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахового, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.
На Времовском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий неподалеку Новоселки, Новодаровки, Сухих можжевельников и Благодатного.
На Ореховском направлении защитники отбили вражеский штурм у Нестеренки.
На Приднепровском направлении оккупанты 4 раза безуспешно атаковали украинские рубежи.
На фронте произошло 182 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении-Генштаб7 дек. 2024, 22:40 • 42913 просмотров