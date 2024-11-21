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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 174 боевых столкновения: из них на Покровском направлении уже почти полсотни - Генштаб

На фронте произошло 174 боевых столкновения: из них на Покровском направлении уже почти полсотни - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 632 просмотра

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За сутки произошло 174 боевых столкновения, из них 49 на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 46 авиационных ударов, использовали более 300 дронов-камикадзе.

По состоянию на 22:00 21 ноября состоялось 174 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. По предварительным данным, сегодня потери противника на направлении составили 52 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши защитники уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, противотанковый ракетный комплекс и повредили три автомобиля оккупантов. 

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются. 

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. 

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Продолжается бой. 

На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений возле населенного Торецка и Щербиновки. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки. Наши защитники отбили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется.

Потери оккупантов за сегодня на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Сейчас еще продолжается две атаки оккупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток. 

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки, противник успеха не имел. 

На остальных направлениях - без особых изменений. 

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов,

- добавили в Генштабе.

"Нет горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ": Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск21 нояб. 2024, 16:01 • 16754 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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