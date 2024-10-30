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На фронте произошло 134 боевых столкновения: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях

На фронте произошло 134 боевых столкновения: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях

Киев  •  УНН

21:12 • 433 просмотра

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За сутки произошло 134 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Враг совершил 58 авиаударов и запустил 663 дрона, потеряв более 220 оккупантов.

В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 30.10.2024, передает УНН.

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 КАБ), использовал для поражения 663 дроны-камикадзе. Осуществил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. К тому же оккупанты активно применяли авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергались районы населенных пунктов Малые Проходы, Кудиевка и Казачья Лопань. 

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызово. В настоящее время продолжаются два боестолкновения. 

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные - наши воины остановили. 

На Северском направленииу враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка. 

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боестолкновение вблизи Часового Яра. 

На Торецком - атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Дружба.

Враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 220 оккупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены два танка, одна артсистема, две единицы автомобильной техники и один БпЛА оккупантов, также повреждены одна единица автомобильной техники, две боевых бронированных машины и одна артсистема.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки. В настоящее время украинские воины отбили 26 атак, 13 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки - пять атак отбиты, одна - продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами,

- добавили в Генштабе.

россия перебрасывает новые военные подразделения в Запорожье и Донецкой области - Андрющенко30 октября 2024, 13:36 • 13016 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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