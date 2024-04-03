На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами. Речь идет прежде всего о прибрежных районах. Предупреждение о цунами, выданное властями Филиппин, касается людей в прибрежных районах провинций: группа островов Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Группа островов Батанес является самой северной провинцией Филиппин и расположена ближе к Тайваню , чем к северной оконечности Лусона, самого большого и самого населенного острова Филиппин, который расположен в северной части архипелага. Кагаян, Северный Илокос и Изабела расположены на севере Лусона.

Жителям этих прибрежных районов этих провинций "настоятельно рекомендовано" немедленно эвакуироваться на высоту или переехать дальше вглубь страны.

Напомним,

У побережья Тайваня произошло мощное землетрясение, которое всколыхнуло весь остров и разрушило здания по крайней мере в одном городе. Как сообщает Associated Press, Япония объявила предупреждение о цунами на южной японской группе островов Окинава.

Метеорологическое агентство Японии прогнозирует цунами до 3 метров, или 9,8 футов для некоторых районов.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что 30-сантиметровое цунами достигло острова Йонагуни в 9:18 (00:18 по Гринвичу), сообщает Reuters.

Агентство мониторинга землетрясений Тайваня объявило магнитуду 7,2, а Геологическая служба США - 7,5.

Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии