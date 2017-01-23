На эксплуатацию авто украинцы тратят около 65% своего дохода - Л.Косянчук

По его словам, если гривня девальвирует на одну грн, то это автоматически приводит к увеличению стоимости топлива на 76 коп. на одном литре.

"Я даже боюсь прогнозировать (стоимость горючего - ред.), ведь покупательная способность граждан, благодаря политике НБУ, у нас уже упала в 3,5 раза за последние 2-3 года.

Но она и в то время находилась за болезненной чертой, за которой уже больно покупать. А сегодня я, честно, вообще не понимаю, как люди со средней зарплатой ездят на работу на машине. Правда, в том что если в Европе средний европеец тратит от 2 до 12% своей заработной платы на ежедневное использование автомобиля, то у нас - 65%!

У каждого покупательная способность своя, и я скажу вам такую ​​зависимость: если гривна теряет 1 грн своей стоимости до 1 доллара, то это автоматически означает, что есть основания для повышения цены на 76 коп. за литр. Поэтому надо прогнозировать лучшие действия НБУ ", - отметил он.

Напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина.

По состоянию на конец прошлой недели стоимость дизтоплива колебалась на уровне от 20,6 до 23,16 грн за литр.

Также напомним, в Институте потребительских экспертиз исследовали качество дизтоплива на украинских АЗС, и назвали те сети, где продают дизтопливо с примесями воды.

В частности, речь идет о АЗС ANP и AMIC .