На експлуатацію авто українці витрачають близько 65% свого доходу — Л.Косянчук

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Експерти прогнозують можливе подальше подорожчання пального у зв’язку з девальвацією національної валюти. Про це у коментарі УНН зазначив експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

За його словами, якщо гривня девальвує на одну грн, то це автоматично призводить до збільшення вартості пального на 76 коп. на одному літрі.

“Я навіть боюсь прогнозувати (вартість пального — ред.), адже купівельна спроможність громадян, завдячуючи політиці НБУ, у нас уже впала у 3,5 рази за останні 2-3 роки.

Але вона і на той час знаходилась за болючою межею, за якою вже боляче купувати. А сьогодні я, чесно, взагалі не розумію, як люди із середньою зарплатою їздять на роботу на машині. Правда, бо якщо у Європі середній європеєць витрачає від 2 до 12% своєї заробітної плати на щоденне використання автомобіля, то у нас — 65%!

У кожного купівельна спроможність своя, та я скажу вам таку залежність: якщо гривня втрачає 1 грн своєї вартості до 1 долара, то це автоматично означає, що є підстави для підвищення ціни на 76 коп. за літр. Тому треба прогнозувати кращі дії НБУ”, — зазначив він.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.

Станом на кінець минулого тижня вартість дизпалива коливалася на рівні від 20,6 до 23,16 грн за літр.

Також нагадаємо, в Інституті споживчих експертиз дослідили якість дизпалива на українських АЗС, та назвали ті мережі, де продають дизпаливо із домішками води.

Зокрема, йдеться про АЗС ANP і AMIC.

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