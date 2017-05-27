На донецком направлении ситуация остается напряженной - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На донецком направлении в зоне проведения АТО прошедшие сутки произошло 19 обстрелов, ситуация на этом участке остается напряженной. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки на донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения ... Обстановка остается достаточно напряженной практически на всех фронтах", - подчеркнул он.
В частности, по его словам, сразу после полуночи силы оккупанта открыли огонь из пушек калибром 152 мм по защитникам Новобахмутовка, что севернее Авдеевки. Обстрел велся из Ясиноватой.
"В течение сорока минут противник почти ежеминутно выпускал в нашу сторону одном снаряда. Боевую активность в начале суток проявляли силы врага также в Зайцево и на Светлодарск дуге, при этом применялось и тяжелое вооружение. После рассвета на этих рубежах враждебные обстрелы не прекратились, впрочем противник и дальше в течение суток применял здесь исключительно легкое вооружение ", - отметил представитель Минобороны.
В то же время, сообщил А.Лысенко, на линии фронта Каменка, Авдеевка, позиция шахта Бутовка частота использования тяжелого вооружения уменьшилась по сравнению с прошлыми днями.
"Вчера здесь враг эпизодически выпускал по несколько минометных мин, но предпочтение оказывал легком вооружению, нарушая режим тишины преимущественно в темное время суток", - отметил он.
Вблизи донецкого аэропорта, отметил А.Лысенко, оккупант нарушил режим тишины дважды, обстреляв после захода солнца наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия в Песках.
Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что на луганском направлении все случаи нарушения режима тишины врагом носили в основном эпизодических характер.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики совершили 34 обстрелы сил АТО на мариупольском направлении.