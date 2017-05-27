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На донецькому напрямку ситуація залишається напруженою – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На донецькому напрямку у зоні проведення АТО минулої доби сталося 19 обстрілів, ситуація на цій ділянці залишається напруженою. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

На донецькому напрямку ситуація залишається напруженою – штаб АТО

“Минулої доби на донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, 7 з них з важкого озброєння... Обстановка залишається достатньо напруженою практично на всьому фронту”, — наголосив він.

Зокрема, за його словами, відразу після опівночі сили окупанта відкрили вогонь з гармат калібром 152 мм по оборонцях Новобахмутівки, що північніше Авдіївки. Обстріл вівся з Ясинуватої.

“Протягом сорока хвилин противник майже щохвилинно випускав у наш бік одному снаряду. Бойову активність на початку доби проявляли сили ворога також у Зайцевому і на Світлодарській дузі, при цьому застосовувалося і важке озброєння. Після світанку на цих рубежах ворожі обстріли не припинилися, втім противник й далі протягом доби застосовував тут винятково легке озброєння”, — зазначив речник Міноборони.

Водночас, поінформував А.Лисенко, на лінії фронту Кам’янка, Авдіївка, позиція шахта Бутівка частота використання важкого озброєння зменшилася у порівнянні з минулими днями.

“Вчора тут ворог епізодично випускав по декілька мінометних мін, але перевагу надавав легкому озброєнню, порушуючи режим тиші переважно у темну пору доби”, — зауважив він.

Поблизу донецького аеропорту, зазначив А.Лисенко, окупант порушив режим тиші двічі, обстрілявши після заходу сонця наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї у Пісках.

Крім того, речник Міноборони повідомив, що на луганському напрямку всі випадки порушення режиму тиші ворогом носили здебільшого епізодичних характер.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 34 обстріли сил АТО на маріупольському напрямку.

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