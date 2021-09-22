В Донецкой области завтра восстановят привычное движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Завтра, 23 сентября, восстановят обычный график движения поездов, которые едут до станции Скотувата Донецкой железной дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізницю.
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"Уже с 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотувата — Святогорск возвращаются к обычному графику движения", — говорится в сообщении.
Напомним
С 9 сентября движение поездов было ограничено до станции Фенольная из-за обстрелов из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.