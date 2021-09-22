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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 118456 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 133060 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114459 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112744 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области завтра восстановят привычное движение поездов

В Донецкой области завтра восстановят привычное движение поездов

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Завтра, 23 сентября, восстановят обычный график движения поездов, которые едут до станции Скотувата Донецкой железной дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізницю.

Цитата

"Уже с 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотувата — Святогорск возвращаются к обычному графику движения", — говорится в сообщении.

Напомним

С 9 сентября движение поездов было ограничено до станции Фенольная из-за обстрелов из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

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