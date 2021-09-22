На Донеччині завтра відновлять звичний рух потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Завтра, 23 вересня, відновлять звичайний графік руху потягів, які прямують до станції Скотувата Донецької залізниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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"Вже з 23 вересня приміські поїзди №6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та №6003/6004 Ізюм — Скотувата — Святогірськ повертаються до звичайного графіка руху", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Із 9 вересня рух потягів було обмежено до станції Фенольна через обстріли з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.