На Донеччині завтра відновлять звичний рух потягів

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"Вже з 23 вересня приміські поїзди №6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та №6003/6004 Ізюм — Скотувата — Святогірськ повертаються до звичайного графіка руху", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Із 9 вересня рух потягів було обмежено до станції Фенольна через обстріли з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.