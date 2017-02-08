В Донецкой области в течение прошлого года зафиксировали почти 1,5 тыс. случаев отравления алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В прошлом году в Донецкой области зафиксировали 1 тыс. 365 случаев острой интоксикации и расстройств психики из-за употребления алкоголя и 177 случаев отравления алкоголем, из них 11 раз суррогатным. Об этом сообщили УНН в управлении здравоохранения Донецкой ОГА.
Так, в 2016 г. по результатам судебно-медицинской экспертизы было зафиксировано 166 случаев отравлений алкоголем. И 11 случаев отравлений суррогатным алкоголем.
Также в 2016 году в Донецкой области зафиксировали 1 тыс. 365 случаев острой интоксикации и расстройств психики из-за употребления алкоголя.
Отмечается, что в 2015 году в Донецкой области по результатам судебно-медицинской экспертизы было зафиксировано 140 случаев алкоголя, и 4 случая отравления суррогатным алкоголем.
Кроме того зафиксировали 1 тыс. 144 случая острой интоксикации и расстройств психики из-за употребления алкоголя и 741 случай токсического действия веществ обычно не медицинского назначения, в том числе алкоголя.
Напомним, как сообщал УНН, за два года количество отравлений алкоголем в Винницкой области выросло в 1,5 раза.
В Херсонской области за два года количество отравлений возросло на четверть.
При этом, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.
В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.