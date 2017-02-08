На Донеччині протягом минулого року зафіксовано майже 1,5 тис. випадків отруєння алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулого року у Донецькій області зафіксовано 1 тис 365 випадків гострої інтоксикації та розладів психіки через вживання алкоголю та 177 випадків отруєння алкоголем, з них 11 разів сурогатним. Про це УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я Донецької ОДА.
Так, У 2016 за результатами судово – медичної експертизи було зафіксовано 166 випадків отруєнь алкоголем. Та 11 випадків отруєнь сурогатним алкоголем.
Також у 2016 році у Донецькій області зафіксовано 1 тис 365 випадків гострої інтоксикації та розладів психіки через вживання алкоголю.
Зазначається, що у 2015 році у Донецькій області за результатами судово – медичної експертизи було зафіксовано 140 випадків алкоголю, та 4 випадки отруєння сурогатним алкоголем.
Окрім того зафіксовано, 1 тис 144 випадків гострої інтоксикації та розладів психіки через вживання алкоголю і 741 випадків токсичної дії речовин переважно не медичного призначення, в тому числі алкоголю.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази.
У Херсонській області за два роки кількість отруєнь зросла на чверть.
При цьому, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.
У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.