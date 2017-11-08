В Донецкой области обвалилась земля на глубину 15 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, в 15:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обвале верхней поверхности земли на открытой территории в с. Стряповка Бахмутского района Донецкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На месте происшествия произошел обвал земли диаметром 3 м и глубиной 15 м. Представители ГСЧС огородили участок обвала на площади 64 кв.м для обеспечения безопасности местного населения", - говорится в сообщении.
Также причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На 9 ноября запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопросов относительно данного события.
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