В Донецкой области обвалилась земля на глубину 15 метров

"На месте происшествия произошел обвал земли диаметром 3 м и глубиной 15 м. Представители ГСЧС огородили участок обвала на площади 64 кв.м для обеспечения безопасности местного населения", - говорится в сообщении.

Также причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На 9 ноября запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопросов относительно данного события.

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