На Донеччині обвалилася земля на глибину 15 метрів

"На місці події стався обвал землі діаметром 3 м та глибиною 15 м. Представники ДСНС огородили дільницю обвалу на площі 64 кв.м для гарантування безпеки місцевого населення," - йдеться в повідомленні.

Також причина та обставини події наразі встановлюються. На 9 листопада заплановано засідання комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питань стосовно даної події.

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