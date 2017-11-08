На Донеччині обвалилася земля на глибину 15 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, о 15:15 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про обвал верхньої поверхні землі на відкритій території у с. Стряпівка Бахмутського району Донецької області, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"На місці події стався обвал землі діаметром 3 м та глибиною 15 м. Представники ДСНС огородили дільницю обвалу на площі 64 кв.м для гарантування безпеки місцевого населення," - йдеться в повідомленні.
Також причина та обставини події наразі встановлюються. На 9 листопада заплановано засідання комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питань стосовно даної події.
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