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В Донецкой области жена наняла киллера для убийства мужа из-за совместного имущества

Киев • УНН

 • 16966 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Донецкой области жена в связи с конфликтом из-за общее имущество спланировала убийство своего мужа-фермера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области жена наняла киллера для убийства мужа из-за совместного имущества

“Жена заказала мужа, наняв посредника для поисков киллера. Силовики инсценировали убийство и спасли жизнь человека, даже не подозревала, что находится в смертельной опасности. В результате спецоперации работники полиции и СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области заказчица и ее сообщник задержан”, — говорится в сообщении.

Так, неделю назад в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от Службы безопасности Украины о подготовке убийства.

Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за общего имущества женщина спланировала убийство своего мужа-фермера.

Злоумышленница наняла посредника — ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем жена пообещала заплатить 30 тысяч долларов. Сообщник вышел на подставного киллера.

Следователи и сотрудники СБУ организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов. Пострадавший узнал о том, что его заказали, накануне “убийства”.

29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим.

В этот же день во время передачи исполнителю его судьбе вознаграждения задержали посредника, а позже — и заказчицу убийства. Женщина получила “доказательства” смерти мужа и думала, что ее план сработал.

Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу). Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье правоохранители предупредили заказное убийство и задержали организатора — следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

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